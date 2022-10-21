Нижний Тагил, Свердловская область, 21 октября, 2022, 10:12 — ИА Регнум. Реконструкция пяти котельных Нижнего Тагила Свердловской области обойдётся в 601 млн рублей. Деньги выделят из федерального бюджета в рамках программы «Чистый воздух», сообщили журналистам в пресс-службе городской администрации.

Alexey Ivanov Котельная

Реконструкция сооружений позволит снизить вредные выбросы в атмосферный воздух. Работы планируют завершить к декабрю 2023 года. При их проведении не будет прекращено теплоснабжение потребителей.

Отметим, котельные в Нижнем Тагиле построили ещё в 1970-х годах. С этого времени реконструкцию на них не проводили.