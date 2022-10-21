Донецк, , 10:07 — REGNUM Вооружённые бандеровские формирования обстреляли Киевский и Кировский районы Донецка. Об этом 21 октября сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Уточняется, что обстрелы Киевского и Кировского районов Донецка были зафиксированы в 09:45 (совпадает с мск) и в ходе них по городу было выпущено три и четыре наряда калибра 155 мм соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в городе Запорожье, захваченном киевским террористическим режимом, прогремели взрывы.