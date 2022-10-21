Лондон, 21 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Руководители британских компаний и бизнес-организаций предостерегают от ухудшения экономических условий в результате ухода премьер-министра Лиз Трасс, как сообщает газета Financial Times.

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Генеральный директор Британской торговой палаты Шевон Хэвиленд заявила, что следующий премьер-министр должен «вернуть и политическую, и экономическую стабильность».

«Новая администрация должна немедленно изложить, как она планирует бороться с растущими счетами за электроэнергию, нехваткой рабочей силы, взлетом инфляции и процентных ставок, — сказала она. — Непоследовательность в политике привела к падению доверия потребителей и бизнеса».

Лидеры бизнеса также заявляют, что британские предприятия откладывают принятие решений об инвестициях из-за политической неопределенности, которая подорвала доверие и зарубежных инвесторов.

Генеральный директор CBI, крупнейшей британской бизнес-группы, Тони Данкер сказал, что недавние политические потрясения «подорвали доверие людей, бизнеса, рынков и глобальных инвесторов к Великобритании. Этому должен быть положен конец, если мы хотим избежать еще большего ущерба для домохозяйств и компаний».

Он добавил, что преемник Трасс должен действовать безотлагательно, чтобы восстановить доверие, «как можно скорее разработав надежный бюджетный план на среднесрочную перспективу и план долгосрочного роста нашей экономики».

Глава Лондонской торгово-промышленной палаты Ричард Бердж заявил, что «шокирован тем фактом, что правительство в последние недели отдалось на волю хаоса, нанеся ущерб нашей экономике и поставив под угрозу наше положение на мировой арене».

По его словам, отставка Трасс не сможет «принести мгновенное облегчение» или «волшебным образом вселить уверенность в многочисленных предпринимателей, которые работают в худших экономических условиях за последние десятилетия».

Председатель Федерации малого бизнеса Мартин Мактэгью сказал, что компании «молят о прекращении политической суматохи» и «исправлении ситуации в экономике, поддержке малых фирм в течение предстоящей тяжелой зимы».