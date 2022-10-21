Берлин, 21 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. Германии вместо того, чтобы самой стать газовым хабом Европы и продавать газ, сейчас придется самой покупать российский энергоноситель у других стран. Об этом заявил сопредседатель правой оппозиционной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Крупалла.

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По его словам, если Германия отказывается от российского газа, то вполне естественно, что Россия ищет себе других партнеров, таких как Турция или Китай.

«И, в конце концов, нам, вероятно, придется покупать газ у этих стран, но он при этом был и остается российским. Мы никогда не сможем его компенсировать», — сказал он РИА Новости.

Он добавил, что «всё это — следствие неправильной политики правительства Германии».