Вашингтон, 21 октября, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В исследовательском центре конгресса США намерены изучить вопрос о том, как Вашингтон может «оказать помощь» странам Центральной Азии сократить их зависимость от России. Об этом пишет RT со ссылкой на новый доклад американской службы, посвящённый укреплению отношений с Казахстаном.

Иван Шилов ИА REGNUM Казахстан

Согласно отчёту экспертов, Казахстан состоит в партнёрских отношениях с США в таких областях, как борьба с терроризмом, обеспечение региональной безопасности и нераспространение ядерного оружия. При этом, по их мнению, центральноазиатская страна проводит политические реформы, оказываясь перед массой внутренних и международных вызовов.

«Конгресс может рассмотреть, какие существуют возможности для развития американо-казахстанских отношений с учётом меняющейся геополитики и как США могли бы эффективно поддержать демократизацию в Казахстане», — говорится в документе.

При этом, согласно тексту доклада, ряд специалистов рассматривает Казахстан как возможный вариант обхода санкций Россией, при этом казахстанские официальные лица говорят о своих планах соблюдать ограничения США и Евросоюза: «Члены конгресса могут рассмотреть вопрос о том, как вовлечение США может помочь странам Центральной Азии снизить их зависимость от России, несмотря на то что потенциальным бенефициаром любого такого отдаления некоторые наблюдатели считают Китай».