Канберра, 21 октября, 2022, 10:07 — ИА Регнум. Гигантский джекпот лотереи Powerball вырастет до 160 миллионов долларов, что станет самым большим призом в истории Австралии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Цитата их м/ф «Утиные истории». 1987. США Деньги! Деньги! Деньги!

Выигрышными номерами 1379 тиража, разыгранного вечером 20 октября были номера14,33,11,25,17,24 и 6. Согласно веб-сайту организатора лотереи, ни у одного игрока не было всех номеров для приза первого дивизиона в размере 100 миллионов долларов.

Теперь же джекпот вырос до 160 млн долларов.

Обладателем самого крупного джекпота за всю историю проведений лотерей в Австралии стала медсестра из Сиднея, выигравшая 107 миллионов долларов в 2019 году.