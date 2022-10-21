Барнаул, 21 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. В Алтайском крае газифицировано только 16% домов, поэтому тема газификации в регионе входит в ТОП-5 обращений на прямую линию президента РФ, лидера Народного фронта Владимира Путина, сообщает 21 октября пресс-служба Народного фронта. Его эксперты выяснили, что первоначальный план по социальной газификации на 2022 г. в регионе значительно скорректирован: со 103 тыс. домовладений до 40 288.

ОНФ Газопровод

В ответе ООО «Газпром Газораспределение Барнаул» на запрос Народного фронта приводятся не менее интересные цифры: из поступивших 32 083 заявок технологическое присоединение осуществлено к 2110 домовладениям, а это только 5,2% (!) от скорректированного плана.

«Почему такие низкие темпы социальной газификации? Народный фронт предлагает детально разобраться и в очередной раз призывает чиновников ликвидировать административные барьеры, наладить взаимодействие между ведомствами. Необходимо также на федеральном уровне урегулировать вопрос подключения к существующим сетям основных абонентов, чтобы это не становилось стопором дальнейших этапов газификации в регионе. Важно активизировать работу. Не только информационную, с экранов телевизоров, о подаче заявок на социальную догазификацию, но и реальную — по строительству газопроводов. Лучшая реклама в этом случае — подключенный к газоснабжению дом соседа», — резюмирует глава регионального исполкома Народного фронта в Алтайском крае Сергей Войтюк.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2022 года Газпром удостоился благодарности за масштабную программу газификации Алтайского края.

«Мы благодарны компании «Газпром» за то, что программа газификации Алтайского края в период с 2021 по 2025 год является самой большой среди всех субъектов России. Объем финансирования там составляет порядка 60 миллиардов рублей. Самое главное: в результате реализации инвестпрограмм Газпрома, социальной догазификации у нас значительно повысится уровень газификации. Больше людей почувствуют удобство и выгоду использования природного газа», — пояснил тогда губернатор Виктор Томенко.

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