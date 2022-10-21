Красноярск, 21 октября, 2022, 10:05 — ИА Регнум. На юге Таймырского муниципального района Красноярского края 22 октября ожидаются порывы ветра до 20 м/с. Об этом ИА REGNUM сообщили в ГУ МЧС по региону.

ИА REGNUM Осень

По данным синоптиков, в центральных и южных районах края 23 и 24 октября днём прогнозируются порывы ветра до 23 м/с. Местами на дорогах будет гололедица.

Жителям края, в том числе автолюбителям, рекомендуют соблюдать меры безопасности в связи с непогодой.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Республики Алтай предупредили о «штормовых выходных».

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