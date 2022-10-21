Екатеринбург, , 10:11 — REGNUM В Свердловской области сократилась средняя заработная плата. В августе показатель стал самым низким за полгода, следует из данных Свердловскстата.

Зарплата учителя Сергій Ткаченко

Средняя зарплата в августе на Среднем Урале составила 52 473 рубля. Самый высокий показатель, а именно 57 345 рублей, фиксировали в июне.

Лидерами по размеру средней заработной платы стали специалисты финансовой и страховой сфер. В августе они получили 88 469 рублей. Немногим меньше заработали IT-специалисты — 83 939 рублей и учёные — 83 744 рубля.

В конце списка оказались педагоги и работники гостиниц и общепита. Их средняя зарплата в августе составила 26 606 рублей и 28 347 рублей соответственно.