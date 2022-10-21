Ногинск, Московская область, 21 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись крупного пожара в подмосковном Ногинске. По данным МЧС, огнём охвачена территория общей площадью около 5 тыс. квадратных метров.

Dave Hogg Пожар

На кадрах столб густого дыма устремляется в небо на фоне промышленной застройки и оживлённой улицы.

По информации СМИ, огонь вспыхнул на территории технопарка «Успенский», пожар начался на одном из складов.