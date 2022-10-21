В Сети появилось видео мощного пожара в Ногинске
Ногинск, Московская область, 21 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Телеграм-канал Shot опубликовал видеозапись крупного пожара в подмосковном Ногинске. По данным МЧС, огнём охвачена территория общей площадью около 5 тыс. квадратных метров.
Dave Hogg
Пожар
На кадрах столб густого дыма устремляется в небо на фоне промышленной застройки и оживлённой улицы.
По информации СМИ, огонь вспыхнул на территории технопарка «Успенский», пожар начался на одном из складов.