Канберра, 21 октября, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Австралийские воды являются идеальным местом обитания для нескольких видов акул, и погодное явление Ла-Нинья может лишь повлиять на увеличение числа нападений животных на граждан. Об этом предупредил телеканал Nine News.

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Согласно базе данных, собранной Австралийским обществом охраны природы Таронга, большие белые акулы были ответственны за 334 нападения на человека с 1900-х годов по настоящее время, в то время как тигровые акулы и бычьи акулы заняли второе и третье места с 206 и 148 инцидентами соответственно.

Белые акулы, тигровые и бычьи акулы входят в «тройку» лидеров, совершающих самые серьезные нападения на жителей Австралии, однако данные показывают, что примерно с 2009 года количество стычек с большими белыми акулами существенно подскочило.

И с 2020 года наблюдается растущая тенденция нападений, осуществляемых бычьими акулами.