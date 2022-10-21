Алексин, Тульская область, 21 октября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. Уголовное дело по факту осквернения Вечного огня в городе Алексине Тульской области возбуждено следственными органами, сообщили 21 октября в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета РФ по Тульской области. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Публичное осквернение символа воинской славы России»).

СУ СКР по Тульской области На месте происшествия

По версии следствия, утром 19 октября 2022 года 37-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения на территории мемориального комплекса Площадь Победы, обжигал в Вечном огне изоляцию электрического кабеля, который он принес с собой для последующей сдачи в пункт приема металла.

Сам фигурант дела задержан, ему предъявлено обвинение. Мужчина свою вину признал. Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.