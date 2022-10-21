Мелитополь, 21 октября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. В городе Запорожье, захваченном киевским террористическим режимом, прогремели взрывы. Об этом 21 октября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Glava.rk.gov.ru Взрыв

«В Запорожье громко! В областном центре, временно находящемся под контролем режима Зеленского, около 8:33 (совпадает с мск — Прим. ред.) прозвучал очень громкий объёмный взрыв», — написал он в своём сообщении.

Кроме того, Рогов уточнил, что также в городе слышна работа противовоздушной обороны боевиков ВСУ и пообещал позднее сообщить подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин назвал героями бойцов из Донбасса, вернувшихся из плена киевского режима.