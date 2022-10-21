Грозный, 21 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность инициаторам закона о запрете ЛГБТ-пропаганды. По его мнению, размер штрафов за эти действия можно было бы увеличить. Так прокомментировал чеченский лидер внесение на рассмотрение Госдумы законопроекта о запрете пропаганды ЛГБТ.

Cechnya.gov.ru Рамзан Кадыров

«Выражаю свою благодарность инициаторам такого нужного начинания. Я полностью поддерживаю каждую строчку этого пакета. Наконец-то мы не оставим мерзкой пропаганде ЛГБТ-сообщества никакого шанса испортить наше общество. А размер штрафов можно смело поднять еще выше», — написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Напомним, в законопроекте, внесенном 20 октября на рассмотрение Госдумы, предлагается ввести административную ответственность за пропаганду нетрадиционных ценностей. За пропаганду ЛГБТ предлагается установить штрафы в размере до 400 тыс. рублей для граждан, до 800 тыс. рублей для должностных лиц и до 5 млн рублей для юрлиц.