Ногинск, Московская область, 21 октября, 2022, 09:58 — ИА Регнум. В Московской области загорелся крупный склад, сообщает 21 октября Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России).

Niklas Freidwall Пожар

Пожар зафиксирован в подмосковном Ногинске, горит склад. Общая площадь возгорания составляет около 5 тысяч квадратных метров.

По данным газеты «Комсомольская правда», огнём охвачен склад одной из компаний на территории технопарка «Успенский».