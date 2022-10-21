Душанбе, 21 октября, 2022, 09:57 — ИА Регнум. Совместные учения «Рубеж-2022» Коллективных сил быстрого развёртывания государств — членов Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Центрально-Азиатского региона завершились на юге Таджикистана. Об этом 21 октября сообщили в объединённом пресс-центре учений ОДКБ.

vk.com/odkb_sekretariat Учения ОДКБ

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В пресс-центре напомнили, что темой манёвров стала подготовка и ведение боевых действий по уничтожению незаконных вооружённых формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ. Практические действия учений отрабатывались на полигоне «Харбмайдон» недалеко от границы с Афганистаном.

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Как сообщало ИА REGNUM, активная фаза учений стартовала 17 октября на юге Таджикистана. По легенде манёвров, незаконные вооруженные формирования перешли государственную границу государства — члена ОДКБ и захватили приграничные населённые пункты.

Всего в учениях принимали участие почти 1000 человек и свыше 300 единиц военной и специальной техники, в том числе самолётов, вертолётов и беспилотников. Это воинские контингенты государств — членов Центрально-Азиатского региона, оперативные группы объединённого штаба и секретариата ОДКБ. Основу российского контингента составили военнослужащие Центрального военного округа.