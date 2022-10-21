Москва, 21 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Mia Boyka (Мария Бойко), выбывшая из конкурса шоу «Фантастика», заявила, что находившийся в составе судей Дмитрий Маликов был к ней предвзят. Об этом 21 октября сообщает портал StarHit.

Телевидение

Певица сказала, что больше всего ей нравилось слушать Диму Билана, она отметила, что он наиболее близок к молодёжи. Что касается Маликова, то Бойко не понравилось то, что певец и композитор постоянно делал ей замечания. «Сразу видно, что человек с молодежью не знаком и не настроен поддерживать молодое поколение в творчестве», — заявила Бойко.

Напомним, в рамках телевизионного шоу «Фантастика» 12 участников скрываются за цифровыми аватарами, половина из них — это известные артисты, другая половина — люди, которые только начинают свой путь в шоу-бизнесе. Премьера программы состоялась 23 сентября 2022 года на Первом канале.