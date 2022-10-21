Хабаровск, 21 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В Хабаровске по инициативе совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов открыли счёт по сбору средств в фонд поддержки участников спецоперации, сообщили в городской мэрии.

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Первым сделать свой взнос глава Хабаровска Сергей Кравчук предложил чиновникам.

«Коллеги, есть предложение — это касается всех заместителей мэра, всех муниципальных предприятий. Давайте мы свой однодневный заработок лично перечислим на расчётный счёт совета ветеранов. Счёт абсолютно прозрачный, отчёты о том, на что будут потрачены средства, поступающие на него, будут опубликованы на сайте администрации города», — призвал Кравчук.

На заседании оперштаба инициативу поддержали.

Как сообщало ИА REGNUM, приморцы активно помогают фронту — пример подают руководители края, предприниматели, общественники.