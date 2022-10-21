Будапешт, 21 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. В ходе саммита Евросоюза в Брюсселе Венгрии удалось добиться того, что в случае принятия предложения Еврокомиссии о введении потолка цен на газ сообществом, для венгерской стороны будут сделаны исключения, так как в противном случае страна останется без голубого топлива. Об этом 21 октября сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на своей странице в одной из соцсетей.

European People's Party Виктор Орбан

«Мы договорились, что даже если в Европе будет установлен потолок цен на газ, это не повлияет на долгосрочные контракты, без которых поставки газа в Венгрию со дня на день станут невозможными. Другими словами, мы были освобождены от потолка цен на газ, поэтому это не угрожает безопасному газоснабжению Венгрии», — написал он в своём сообщении.

Также Орбан указал, что Венгрия смогла «предотвратить угрозу» прекращения поставок газа тем, что её позиция была поддержана другими странами ЕС.

«Мы также договорились о том, что, если и будет в Европе совместная закупка газа, это не будет обязательно для Венгрии. Так что для нас и дальше остаются открытыми все варианты покупки», — отметил глава венгерского правительства.

Кроме того, он назвал это важным, так как снижение цен на энергию в стране может произойти только в случае максимального наличия ресурсов и высокой конкуренции на венгерском энергетическом рынке.

При этом Орбан уточнил, что «это была долгая битва, но нам удалось защитить интересы Венгрии».

Как передавало ИА REGNUM, ранее венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто сообщил, что железнодорожный терминал для перевалки различных грузов, в том числе сельскохозяйственной продукции с территории бывш. УССР, открылся на северо-востоке Венгрии.