Рубежное, ЛНР, 21 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Киевские каратели обстреляли Рубежное в Луганской Народной Республике из РСЗО HIMARS. Об этом 21 октября сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Александр Погожев ИА REGNUM Последствия обстрела из HIMARS многоэтажного дома в Первомайске

В результате обстрела населённого пункта с применением американской РСЗО HIMARS (одна ракета) повреждены жилые дома, Центральная и Южная подстанции. Без электроэнергии и связи остались жители Рубежного и более 30 ближайших населенных пунктов.

Ранее в результате обстрела Троицкого повреждения получила Троицкая подстанция Сватовского РЭС. Обесточено 9 тыс. абонентов.