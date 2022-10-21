Москва, 21 октября, 2022, 09:54 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин по итогам прошедшего в сентябре во Владивостоке Восточного экономического форума поручил правительству РФ обеспечить расширение парка воздушных судов единой дальневосточной авиакомпании, сообщается на сайте Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин

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Для дальневосточной авиакомпании будут закупаться самолёты отечественного производства, в том числе суда малой авиации.

Также глава государства поручил с 2023 года не менее чем в два раза увеличить из федерального бюджета финансирование на развитие санитарной авиации на Дальнем Востоке для повышения доступности медпомощи проживающим в труднодоступных районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на VII Восточном экономическом форуме 6–7 сентября работала «Гостиная авиакомпании «Аврора» — коммуникационная площадка для делового общения и проведения встреч с представителями российской авиационной отрасли, авиастроителями и руководителями региональных компаний авиационного сообщества Дальнего Востока.