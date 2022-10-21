Гвадалахара, Мексика, 21 октября, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Российская теннисистка Анна Калинская одержала победу над соотечественницей Дарьей Касаткиной в третьем круге турнира в Гвадалахаре (Мексика). Встреча продлилась 2 часа 13 минут и завершилась со счётом 6:2, 2:6, 6:3.

si.robi Анна Калинская

Калинская ни разу не подала навылет, допустила четыре двойные ошибки и реализовала 7 из 13 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, две ошибки на подаче и 6 из 14 брейков.

В четвертьфинале турнира Калинская сыграет с чешской теннисисткой Мари Боузковой.