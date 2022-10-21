Самара, 21 октября, 2022, 09:55 — ИА Регнум. О недопустимости профанации при работе с семьями мобилизованных в Самарской области заявил глава республикиДмитрий Азаров. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Азаров

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20 октября глава региона побывал в Сергиевском районе. Там он проверил ход строительства клинико-диагностического корпуса на базе центральной районной больницы и поставил задачу чиновникам контролировать сроки и не допустить отставания от графика.

Кроме этого, Азаров пообщался с жителями района.

«На собрании с жителями решили проверить, как в районе работает горячая линия для помощи семьям мобилизованных. Позвонили по указанному номеру, но трубку никто не взял. Главе района обозначил — профанация недопустима: нужно внимательно относиться к семьям бойцов. Это касается всех глав муниципалитетов, на каждой оперативке требую отчёт, как ведётся эта работа», — отметил Азаров.

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