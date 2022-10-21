Благовещенск, 21 октября, 2022, 09:56 — ИА Регнум. Волонтёрам, которые собирают посылки для участников спецоперации в защиту Донбасса, передала вязаные носки жительница города Зеи в Амурской области Ольга Тутаева. О том, что бойцам нужны тёплые вещи, ей рассказал её сын, недавно вернувшийся из зоны боевых действий, сообщил телеграм-канал «Зейский вестник».

Пресс-служба горадминистрации Нягани Тёплые носки для воинов

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Женщина связала 63 пары носков. Все они переданы в пункт гуманитарного сбора и будут отправлены бойцам. Волонтёры поблагодарили неравнодушную амурчанку за её помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, мобилизованные жители Приамурья 21 октября получили термобельё, рации, тактические перчатки и фонари. 1200 комплектов обмундирования передал им губернатор региона Василий Орлов.