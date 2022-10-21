Чебоксары, 21 октября, 2022, 09:51 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ООО «Коммунальные технологии» (КТ) продолжают оценивать имущество предприятия и рассматривать условия его продажи. Два земельных участка в Чебоксарах по улице Текстильщиков и Эгерскому бульвару, а также имущественный комплекс по Гаражному проезду оценили в 106,336 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Конкурсный управляющий КТ информирует о том, что АО «Саровбизнесбанк» (кредитор, требования которого обеспечены залогом имуществом должника) утверждено положение о порядке, сроках и условиях реализации имущества предприятия. Речь идёт о двух земельных участках и имущественном комплексе площадью 8 167 кв. метров, расположенном на участке площадью 11 274 кв. метров. Они входят в единый лот, начальная цена которого определена в размере106 336 000 рублей.

Как следует из документа, земельные участки расположены в Чебоксарах по улице Текстильщиков (3761 кв. метр) и Эгерскому бульвару (132 кв. метра), их стоимость определена соответственно в размере12 797 000 рублей и 644 000 рублей. Оба участка предназначены для эксплуатации трансформаторной подстанции.

В лот также включён имущественный комплекс КТ по Гаражному проезду в Чебоксарах, его стоимость — 92 895 000 рублей. Это 11 производственных зданий разной этажности.

Кредитор утвердил положение о порядке, сроках и условиях реализации данного залогового имущества.

Как сообщало ИА REGNUM , ООО «Коммунальные технологии» зарегистрировано 6 ноября 2003 года, октябре 2019 года признано банкротом. Компания обеспечивала коммунальными услугами дома в Чебоксарах, Новочебоксарске, Цивильске, Марпосаде.