Новая Каховка, Херсонская область, 21 октября, 2022, 09:50 — ИА Регнум. Охрану общественного порядка усиливают в Новой Каховке Херсонской области, сообщили 21 октября в пресс-службе администрации города.

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

«Полицейские всей области продолжают работу в штатном режиме, в том числе и на правобережной территории. В Новой Каховке сотрудники городского отдела УМВД никуда не уехали. Работают патрульная служба, следственный отдел и уголовный розыск», — сообщили в администрации.

Сейчас полиция совместно с администрацией организовывает охрану объектов городской инфраструктуры, ведётся усиленное патрулирование улиц, к работе будут подключены отряды территориальной обороны, которые сейчас формируются.

Как сообщало ИА REGNUM, с 19 октября власти организовали выезд жителей районов Херсонской области, расположенных на правом берегу Днепра, на левый берег.