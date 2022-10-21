Вашингтон, , 10:08 — REGNUM Заявления американского предпринимателя Илона Маска о киевском режиме могут привести к тому, что его сделки проверят на соответствие национальной безопасности США. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

На минувшей неделе, как сообщало ИА REGNUM, Маск заявил о прекращении обслуживания системы спутниковой связи Starlink на подконтрольной Киеву территории. Компания SpaceX, пояснил он, больше не может финансировать такие услуги. Затем Маск изменил решение и заявил о продлении обслуживания Starlink.

«Чиновники администрации (президента США Джо) Байдена обсуждают, должны ли США подвергнуть проверке в области национальной безопасности некоторые сделки Илона Маска, в том числе покупку Twitter Inc. и спутниковую систему SpaceX Starlink», — говорится в сообщении агентства.

Собеседники рассказали изданию, что чиновникам некомфортно из-за слов Маска о финансировании Starlink на территории б. УССР и из-за усиления его дружественного отношения к России. Также чиновников беспокоят планы бизнесмена приобрести Twitter с группой иностранных инвесторов.

Обсуждения возможных проверок только начались, пояснили источники.

Ранее Маск выразил сомнения в возможности Киева победить в конфликте с Москвой и призвал стороны к миру. Он также предложил свой «план урегулирования», включающий признание Крыма частью России.

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