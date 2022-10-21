Ханты-Мансийск, 21 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Югре создан оперативный штаб по безопасности региона. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Департамент общественных и внешних связей ХМАО Новый герб Югры

В оперштаб вошли представители территориальных подразделений федеральных силовых ведомств и исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа.

На первом заседании оперштаба глава региона поручила усилить охрану общественного порядка, обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта, а также безопасность коммуникаций, связи, энергетики.

В Югре, как и во всех регионах Уральского федерального округа, действует уровень базовой готовности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативные штабы по усилению безопасности создаются по всей стране согласно указу президента РФ Владимира Путина.