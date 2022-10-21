В Югре создан оперштаб по усилению безопасности в регионе
Ханты-Мансийск, 21 октября, 2022, 09:49 — ИА Регнум. В Югре создан оперативный штаб по безопасности региона. Соответствующее постановление подписано губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
В оперштаб вошли представители территориальных подразделений федеральных силовых ведомств и исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа.
На первом заседании оперштаба глава региона поручила усилить охрану общественного порядка, обеспечить общественную безопасность, особенно на объектах транспорта, а также безопасность коммуникаций, связи, энергетики.
В Югре, как и во всех регионах Уральского федерального округа, действует уровень базовой готовности.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, оперативные штабы по усилению безопасности создаются по всей стране согласно указу президента РФ Владимира Путина.