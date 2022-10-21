Ярославль, 21 октября, 2022, 10:14 — ИА Регнум. В Ярославле новые контракты с перевозчиками планируют заключать сразу на 8 лет. Об этом сообщается в проекте постановления правительства Ярославской области, опубликованном региональным департаментом транспорта.

yarregion.ru Новый автобус в Ярославле

«Предельный срок выполнения работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам на территории городского округа город Ярославль и Ярославского муниципального района Ярославской области, — 14.04.2030», — сообщается в документе.

Впрочем, власти уже не раз заявляли, что новые контракты будут долгосрочными. За 2023 год работа перевозчиков обойдётся бюджету в 5 миллиардов и 999 миллионов, далее с 2024 по 2027 уже по 8,5 миллиардов в год. А вот с 2028 года финансирование будут снижать. По итогу в 2030 году оно составил 2 миллиарда рублей. Общая стоимость за 8 лет — 55 миллиардов 347 миллионов рублей.

Часть этих вложений будет компенсирована за счёт оплаты проезда пассажирами. Эти средства будут собирать уже не перевозчики, а новое областное учреждение, проект постановления о создании которого также опубликовали власти. Оно будет контролировать перевозки в Ярославле, также сотрудники учреждения будут выявлять безбилетников и штрафовать их. Фонд оплаты труда новой структуры составит 304 миллиона рублей в год.