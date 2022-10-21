Сеул, , 09:48 — REGNUM 27 октября президент Южной Кореи Юн Сок Ёль проведёт заседание по вопросам экономики и жизни населения в открытом формате. Об этом, как сообщает KBS, заявил представитель администрации южнокорейского лидера Ли Чжэ Мён.

Юн Сок Ёль 대한민국 대법원

Сообщается, что в ходе заседания глава государства и главы заинтересованных ведомств обсудят вопросы противодействия экономическим рискам и обеспечения двигателей роста.

Основная цель заседания — представить план президента по преодолению рисков в сложных экономических условиях, укрепить единство в стремлении преодолеть трудности.

Заседание будет транслироваться в прямом эфире. В нём примут участие представители экономических ведомств и учреждений, задействованных в обеспечении двигателей роста экономики и экспорта.