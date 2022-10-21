Москва, 21 октября 2022, 09:46 — REGNUM После уничтожения коммунизма Запад приступил к уничтожению христианства и патриархального язычества с целью дальнейшего разрушения цивилизации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».
Кургинян отметил, что человек — это единственное существо на Земле, которое убивает не только для того, чтобы есть, он делает это в избыточном количестве ради других целей. И одновременно у него нет клыков и когтей, как у животного, но у него есть «ядерные клыки», которые все время растут.
Раньше говорилось, что надо расправиться с коммунизмом, у которого была идея Нового Человека, и на этом остановиться, то после того, как с коммунизмом расправились, начали расправляться с христианством тут же. И уже папа Иоанн Павел II сказал, что это цивилизация смерти.
Кроме того, есть вопрос доминирования сегодня чернокожего населения США над белым. И оно имеет не только этнический, но и конфессиональный характер. Уже сейчас набирают популярность в США, переброшенные с Гаити и из Африки различного рода темные культы вроде культа Вуду, которые взяли на вооружения ЦРУ. Уже сейчас весь юг США захватывается этими культами даже белое население. Нечто подобное происходит и с латиноамериканским населением, которое частично еще держится за христианство, а в остальном уже засматривается на разного рода культы.