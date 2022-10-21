Москва, 21 октября, 2022, 09:46 — ИА Регнум. После уничтожения коммунизма Запад приступил к уничтожению христианства и патриархального язычества с целью дальнейшего разрушения цивилизации, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире ток-шоу «Вечер с Владимиром Соловьёвым» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

Кургинян отметил, что человек — это единственное существо на Земле, которое убивает не только для того, чтобы есть, он делает это в избыточном количестве ради других целей. И одновременно у него нет клыков и когтей, как у животного, но у него есть «ядерные клыки», которые все время растут.

«Если он останется таким, какой он есть, и если, более того, его будут сталкивать вниз, а это активно делается, то он сам себя может уничтожить десятком способов. Значит, единственный способом что-то делать — это поставить какие-то приоритеты в пределах главного — человека. Что всегда делалось: восхождение человека, перевод человека с одной ступени на другую… его надо тянуть наверх. Если все это отменено, то это начинает катиться вниз. Докуда?» — задал вопрос Кургинян.

Раньше говорилось, что надо расправиться с коммунизмом, у которого была идея Нового Человека, и на этом остановиться, но после того, как с коммунизмом расправились, начали расправляться с христианством тут же. И уже папа Иоанн Павел II сказал, что это цивилизация смерти.

«Это сказал не Путин, и не люди, которых они шельмуют. Это сказали их же высшие авторитеты, и в точно той формуле, которая говорит о враге человечества. Что такое цивилизация смерти? Теперь она докуда будет катиться? Значит, с христианством уже разбираются вовсю, античные патриархальные вещи тоже ставятся под большой вопрос… все перверсии подряд пакетами превращаются в норму», — продолжил философ.

Кроме того, есть вопрос доминирования сегодня чернокожего населения США над белым. И оно имеет не только этнический, но и конфессиональный характер. Уже сейчас набирают популярность в США переброшенные с Гаити и из Африки различного рода темные культы вроде культа вуду, которые взяли на вооружения ЦРУ. Уже сейчас весь юг США захватывается этими культами, даже белое население. Нечто подобное происходит и с латиноамериканским населением, которое частично еще держится за христианство, а в остальном уже засматривается на разного рода культы.