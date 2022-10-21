Донецк, , 09:45 — REGNUM За прошедшие 24 часа киевские вооруженные формирования 30 раз подвергли обстрелам территорию Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом 21 октября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

«За истекшие сутки представительство сообщало о 30 фактах ведения огня со стороны [киевских] вооруженных формирований», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что при этом по ДНР было выпущено в общей сложности 122 единицы различных боеприпасов.

При этом отмечается, что бандеровцами в ходе обстрелов применялись артиллерия калибра 155, 152 и 122 мм; а также минометы калибра 120 мм.

Кроме того, отмечается, что были обстреляны Донецк (Ворошиловский, Кировский, Киевский и Куйбышевский районы), Зайцево, Каштановое, Минеральное, Яковлевка, Макеевка (Червоногвардейский и Кировский районы), Александровка, Еленовка и Докучаевск.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее постоянный представитель России в ООН в Женеве Геннадий Гатилов заявил, что убеждая киевский режим в его военной силе, США не дают начаться мирным переговорам с Москвой.