Якутск, 21 октября, 2022, 09:45 — ИА Регнум. По каждому сообщению об ошибочном призыве резервистов для участия в спецоперации в защиту Донбасса проводятся проверки. В случае нарушений закона будут предприняты соответствующие меры, заверил 21 октября на брифинге Военный прокурор Якутского гарнизона Александр Ярушкин, сообщили в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО. Частичная мобилизация

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«Организовано надзорное сопровождение всех мобилизационных мероприятий. По каждому сообщению, прокурорскими работниками проводятся проверки, в случае нарушения закона принимаются меры прокурорского реагирования», — отметил он.

По словам военного комиссара Якутии Александра Авдонина, с 4 октября в республике не призывают граждан, которые имеют троих и более несовершеннолетних детей. Многодетным отцам предоставлена отсрочка.

Как сообщало ИА REGNUM, родственникам военнослужащих, мобилизованных из Якутии для участия в спецоперации в защиту Донбасса, объяснили, почему в некоторых случаях им задерживают перечисление единовременных выплат в размере 200 тыс. рублей. Проблема связана с тем, что бойцы не числятся прикреплёнными к воинской части.