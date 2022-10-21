Тбилиси, , 14:22 — REGNUM Глава правящей фракции в законодательном органе киевского режима Давид Арахамия объявил о необходимости прежде всего нанести удар по финансовым интересам грузинского олигарха Бидзины Иванишвили, сообщает 20 октября грузинский телеканал «TV Пирвели».

Бидзина Иванишвили Иван Шилов © ИА REGNUM

«Приветствую вас, грузинский народ. Как я и обещал, я продолжу работать, чтобы наказать грузинских олигархов, которые препятствуют вступлению свободной Грузии в Европейский союз. Все окружение Иванишвили было санкционировано сегодняшним распоряжением президента. Я надеюсь, что в ближайшем будущем грузинские СМИ опубликуют имена кассиров Иванишвили. Прежде всего, мы наносим удар по его финансам финансов, мы узнали о них от американцев, а затем мы нанесём удар по самому Иванишвили. Я надеюсь, что это хорошая новость для вашей свободной страны», — сказал Арахамия.

Напомним, что 20 октября Киев ввёл санкции против четверых родственников Иванишвили.