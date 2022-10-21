Горно-Алтайск, , 09:42 — REGNUM Жителей Республики Алтай предупредили о «штормовых выходных». Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.

Следы на мокром снегу Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным синоптиков, днём 23 и ночью 24 октября в регионе ожидаются дожди с мокрым снегом и гололёд. Ветер усилится до 20-25, по высокогорью — до 32 метров в секунду. Прогнозируется понижение температуры.

В связи с этим спасатели призвали жителей быть внимательнее, напомнив о риске увеличения числа пожаров и ДТП в такую погоду.

«Не оставляйте без присмотра работающие электрообогреватели и топящиеся печи! Призываем водителей отказаться от дальних поездок и быть на дороге особенно внимательными», — добавили в ведомстве.