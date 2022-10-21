Херсон, 21 октября, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Удар ВСУ по гражданской переправе в Херсоне относится к запрещённым методам ведения войны. Об этом заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил в эфире «Соловьев Live».

Никита Третьяков ИА REGNUM Река Днепр

Он подчеркнул, что удар по переправе осколочными снарядами в очередной раз выявил сущность нацистов. Они требуют жертв, а территория б. УССР стала заложницей ситуации.

«Эти методы войны — запрещённые. Стрелять по мирной гражданской переправе осколочными снарядами — это не просто кощунство», — подчеркнул Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 21 октября ВСУ ударили ракетами по гражданской переправе в Херсоне. По данным властей, киевские боевики применили кассетные ракеты американской РСЗО HIMARS, начинённые осколочным элементами, зная о том, что через реку переправляются только мирные жители. Погибли четыре человека, есть раненые.

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