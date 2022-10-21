Москва, , 09:41 — REGNUM Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев ответил на вопрос предпринимателя Илона Маска о ситуации на артёмовском направлении. Общение состоялось в Twitter.

Дмитрий Медведев Дарья Антонова © ИА REGNUM

Медведев пригласил Маска в Москву на празднование Дня Победы.

«Увидимся в Москве на День Победы», — ответил Медведев на вопрос американского предпринимателя.

Ранее Маск оценил чувство юмора Медведева, поздравившего в Twitter салат-латук с «победой» над премьером Британии Лиз Трасс, ушедшей в отставку. А также поинтересовался, как идут дела на артёмовском направлении.