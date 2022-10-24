24 октября 2022 | Время чтения 3 мин

Анджей Ротманн, , 09:12 — REGNUM Взаимоотношения Польши и Белоруссии сегодня находятся на максимально низком, насколько это вообще возможно, уровне. Ниже только отзыв послов, а о дальнейшем и говорить не хочется. То есть наши отношения подошли к критическому уровню; если мы и не на грани войны, то уже очень близко. Пугающе близко. И виноват в этом отнюдь не Лукашенко…

Территория б. УССР Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Как это ни парадоксально звучит на первый взгляд, но референдум на западных территориях бывш. УССР и её последующее воссоединение с Польшей вполне в состоянии белорусско-польские отношения серьезно улучшить. И отнюдь не потому, что господа Дуда и Моравецкий в одночасье вдруг воспылают братской любовью к Александру Григорьевичу, а политический режим в Белоруссии внезапно в их глазах станет архидемократичным. Нет. И Дуда, и Моравецкий по-прежнему будут яростно ненавидеть белорусскую модель государства и её архитектора — президента Лукашенко. Дело в другом.

Аннексия западных территорий бывш. УССР — а это, что бы мы ни говорили о «воссоединении», с точки зрения международного права именно аннексия, такая же, которая давеча произошла с республиками Донбасса и Запорожской и Херсонской областями со стороны России, — однозначно и безусловно потребует одобрения если и не всего международного сообщества, — которому вся эта возня на краю Европы уже изрядно поднадоела, — то как минимум со стороны наших соседей. И если от властей Венгрии и Румынии мы это одобрение получим безусловно — по принципу взаимности, потому что Закарпатье и Буковина тоже рано или поздно, но уйдут в «родные гавани», — то, чтобы получить «добро» со стороны Словакии и особенно Белоруссии, — нам придется изрядно попотеть.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Белоруссия не будет участвовать в грядущем разделе территорий бывш. УССР — хотя тянущийся к Минску север Житомирской и Киевской областей как бы намекает на такую возможность — и посему будет иметь свободу рук в деле послевоенной демаркации границ. А они у нас с Белоруссией прирастут весьма обильно — как минимум на 340 километров. И, чтобы закрепить этот stаtus quo, нам придется пойти на серьезное улучшение отношений с Белоруссией. Вплоть до выдачи белорусским властям их беглых оппозиционеров, визовых послаблений, может быть, даже снижения давления на белорусскую диаспору в Мазовецком воеводстве — не говоря уж о безусловном снижении градуса грубой антибелорусской риторики в наших медиа. Нам нужна будет дружественная — ладно, не дружественная, но хотя бы не враждебная! — Белоруссия, и ради этого нам придется серьезно пересмотреть свою внешнюю политику на Востоке.

Также нам придется признать существование лоялистского Союза поляков в Белоруссии и накрепко забыть о всяких Анжеликах Борис — не надо раздражать Лукашенко всякими глупостями, не способными принести практического результата. Мы довольно долго портили отношения с официальным Минском ради всякого рода фетишей, не дающих Польше ничего, кроме раздражения соседей — в этом Третья Речь Посполитая весьма сходна со второй. Надо положить конец этой порочной практике — и улучшение отношений с Белоруссией станет на этом пути первым шагом.

Также нам придется признать аннексию Россией вышеупомянутых территорий — но здесь у нас на руках все козыри, как бы ни надували щёки кремлёвские вожди, аншлюс Донбасса в любом случае требует одобрения хотя бы каких-то европейских держав, Никарагуа или Венесуэла здесь не показатель. Если результаты российских референдумов признаем мы — естественно, на принципах взаимности! — то России будет гораздо проще и в ООН, и в иных международных организациях. Друзьями мы не станем, но, по крайней мере, уже не будем врагами.

Читайте ранее в этом сюжете: Польский Львов: о референдуме