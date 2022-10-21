Махачкала, 21 октября 2022, 09:41 — REGNUM Глава общественного совета дагестанского села Губден Магомед Саламов удостоен высокой награды — ордена Мужества. Погибший от рук бандитов в 2010 году, он награжден этим орденом посмертно. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.
Напомним, в 1999 году во время вторжения в Дагестан банд международных террористов жители села Губден встали на защиту Родины. Они создали народное ополчение по инициативе председателя общественного совета села Магомеда Саламова, который стал начальником штаба.
В 2010 году Магомед Саламов погиб, бандиты расстреляли его недалеко от сельского кладбища на окраине селения Губден.