Махачкала, , 09:41 — REGNUM Глава общественного совета дагестанского села Губден Магомед Саламов удостоен высокой награды — ордена Мужества. Погибший от рук бандитов в 2010 году, он награжден этим орденом посмертно. Указ об этом подписал президент РФ Владимир Путин.

Орден Мужества Mil.ru

Напомним, в 1999 году во время вторжения в Дагестан банд международных террористов жители села Губден встали на защиту Родины. Они создали народное ополчение по инициативе председателя общественного совета села Магомеда Саламова, который стал начальником штаба.

«Президент России Владимир Путин наградил орденом Мужества посмертно бывшего председателя общественного совета селения Губден Карабудахкентского района Дагестана Магомеда Саламова. В 1999 году Саламов был активным участником народного ополчения во время вторжения в республику банд международных террористов», — говорится в сообщении администрации главы Дагестана.

В 2010 году Магомед Саламов погиб, бандиты расстреляли его недалеко от сельского кладбища на окраине селения Губден.