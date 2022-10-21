Херсон, 21 октября, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Двое сотрудников телекомпании «Таврия» значатся среди погибших при обстреле переправы в Херсонской области 20 октября. Об этом сообщила в телеграм-канале заместитель главы администрации Херсонской области Екатерина Губарева.

Телеграм-канале Екатерины Губаревой. Автомобиль телекомпании после обстрела

«Погибли по меньшей мере два человека из команды. Среди погибших есть российский продюсер, который прибыл по зову сердца помогать Херсону и области», — написала Губарева.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 20 октября киевские боевики обстреляли гражданскую переправу через Днепр, по которой на левый берег перевозились жители Херсонской области. Власти сообщили о четырех погибших и десяти раненых.