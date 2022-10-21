Тегеран, , 09:40 — REGNUM Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами заявил, что власти Саудовской Аравии должны прекратить зависеть от Израиля, сообщило информационное агентство Tasnim.

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

«Вы полагаетесь на Израиль, который рушится, и это будет концом вашей эры», — отметил глава КСИР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к стратегическому альянсу БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика.

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