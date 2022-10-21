Тегеран, 21 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хоссейн Салами заявил, что власти Саудовской Аравии должны прекратить зависеть от Израиля, сообщило информационное агентство Tasnim.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

«Вы полагаетесь на Израиль, который рушится, и это будет концом вашей эры», — отметил глава КСИР.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 октября президент ЮАР Сирил Рамафоса сообщил, что Саудовская Аравия хочет присоединиться к стратегическому альянсу БРИКС, в который входят Россия, Китай, Индия, Бразилия и Южно-Африканская Республика.