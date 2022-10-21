Херсон, 21 октября, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Киевские войска пытались прорвать линию обороны на херсонском участке фронта, но во всех случаях терпели поражение. Об этом заявил заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов в эфире «Соловьев Live».

khogov.ru Кирилл Стремоусов

По его словам, резких изменений на участке фронта нет. Все попытки нацистов прорвать линию обороны не увенчались для них успехом.

«Отбиваем всё и готовимся как раз к крупному наступлению, которое может уже в ближайшие дни начаться на херсонском направлении», — сказал Стремоусов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Стремоусов рассказал о попытке ВСУ прорваться у села Суханово. Киевские боевики попали в засаду, понесли тяжёлые потери и обратились в бегство.

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