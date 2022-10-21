Джакарта, 21 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Давление со стороны третьих стран не заставит Джакарту изменить своё решение и отказываться от приглашения президента России Владимира Путина саммит Группы двадцати (G20), проведение которого запланирована на ноябрь. Об этом заявил посол Индонезии в России Хосе Таварес.

Иван Шилов ИА REGNUM Индонезия

«Даже если бы другие страны стали оказывать давление, у нас есть собственная позиция. Мы уже всё пояснили, разослав приглашения», — пояснил в беседе с ТАСС дипломат.

Таварес отметил, что Индонезия видит Россию таким же важным участником G20, как и любого другого.

«У нас нет права не звать какого-либо члена «Группы двадцати», но у нас есть прерогатива приглашать другие страны в качестве гостей», — добавил посол.

Он напомнил, что на саммит приглашены представители государств Тихоокеанского региона, а также другие страны, которые не входят в G20, включая Киев.

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Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии направило официальное приглашение президенту Росси Владимиру Путину и другим лидерам стран-членов G20 принять участие в саммите. В октябре индонезийский посол в ОАЭ Хусин Багис заявил, что российский лидер дал согласие участвовать в саммите.

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