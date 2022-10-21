Питтсбург, США, , 09:39 — REGNUM «Питтсбург Пингвинз» одержал победу над «Лос-Анджелес Кингз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 6:1.

Евгений Малкин Michael Miller

В составе «Питтсбурга» шайбы забросили Ян Рутта, Джейк Гюнцель, Рикард Ракелль, Джефф Питри, Джефф Картер и Райан Пилинг. Российский форвард Евгений Малкин отдал одну результативную передачу.

В составе «Лос-Анджелеса» точным броском отметился нападающий Карл Грундстрём.

«Питтсбург» одержал третью победу в четырёх матчах и набрал семь очков. «Лос-Анджелес» потерпел третье поражение в шести играх, на счету команды шесть очков.

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