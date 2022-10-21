Тбилиси, , 09:39 — REGNUM Санкции Киева, введённые в отношении семьи и окружения крупнейшего в Грузии бизнесмена и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, являются попыткой втянуть Грузию в войну с Россией. Об этом 20 октября заявил на телеканале «Имеди» председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Ираклий Кобахидзе Иван Шилов © ИА REGNUM

Политик напомнил, что представители киевского режима неоднократно призывали грузинские власти отрыть «второй фронт» России. По его мнению, теперь они решили сменить стратегию и перейти от призывов к шантажу.

«Я думаю, что второй фронт в Грузии не будет открыт ни в коем случае, ни при каком шантаже. Никаким шантажом они не смогут заставить Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в войну», — сказал Кобахидзе.

Он охарактеризовал отношения Тбилиси с Киев как «односторонняя дружба» и заявил, что Грузия продолжит помогать киевскому режиму, несмотря на его нападки.

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