Тбилиси, 21 октября, 2022, 09:39 — ИА Регнум. Санкции Киева, введённые в отношении семьи и окружения крупнейшего в Грузии бизнесмена и основателя правящей партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, являются попыткой втянуть Грузию в войну с Россией. Об этом 20 октября заявил на телеканале «Имеди» председатель «Мечты» Ираклий Кобахидзе.

Иван Шилов ИА REGNUM Ираклий Кобахидзе

Политик напомнил, что представители киевского режима неоднократно призывали грузинские власти отрыть «второй фронт» России. По его мнению, теперь они решили сменить стратегию и перейти от призывов к шантажу.

«Я думаю, что второй фронт в Грузии не будет открыт ни в коем случае, ни при каком шантаже. Никаким шантажом они не смогут заставить Бидзину Иванишвили вернуться в политику, чтобы втянуть страну в войну», — сказал Кобахидзе.

Он охарактеризовал отношения Тбилиси с Киев как «односторонняя дружба» и заявил, что Грузия продолжит помогать киевскому режиму, несмотря на его нападки.