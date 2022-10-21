Владивосток, 21 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. Во Владивостоке днём 21 октября по вине предположительно пьяного водителя случилось смертельно ДТП, сообщили в пресс-службе УМВД по Приморью.

УМВД по Приморскому краю Смертельное ДТП во Владивостоке

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Полицейские установили, что 47-летний водитель Mitsubishi Delica, двигаясь со стороны проспекта 100-лет Владивостоку в направлении улицы Енисейской, совершил выезд через встречную полосу на обочину, столкнувшись с Nissan Bluebird Sylph.

От удара Mitsubishi Delica совершила наезд на припаркованный учебный Hyndai Solaris, после чего минивэн отбросило на бетонные блоки, около которых находился пешеход. Далее Delica врезалась в припаркованный Audi AB.

В результате ДТП 26-летний мужчина получил смертельные травмы. Остальные участники дорожного движения не пострадали.

По предварительным данным, 47-летний водитель автомашины Mitsubishi Delica находился в состоянии алкогольного опьянения.

Стаж вождения водителя автомобиля Mitsubishi Delica — восемь лет. В этом году его привлекали к административной ответственности один раз.

Очевидцы в региональных телеграм-каналах пишут, что водитель Delica был в сильном опьянении. На прикреплённом видео он не может подняться с земли, на ногах не стоит.

Как сообщало ИА REGNUM, в Туве перед судом предстанет 37-летняя местная жительница по обвинению в совершении ДТП, в результате которого погибли двое несовершеннолетних.