Донецк, 21 октября, 2022, 09:37 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике открылись пять пунктов выдачи российских паспортов, сообщила 21 октября начальник отдела миграционной службы Донецкого городского управления полиции Светлана Павенко.

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«Начали работу пять пунктов по оформлению паспорта гражданина Российской Федерации. В городах Енакиево , Харцызск , Мангуш и два пункта в Донецке», — сказала она журналистам.

Павенко уточнила, что гражданам необходимо иметь при себе оригиналы и копии свидетельства о рождении, последнем браке либо разводе.